Sucuri é retirada de eclusa no Rio Tietê

A Polícia Militar Ambiental e a concessionária da hidrelétrica de Barra Bonita, no interior de São Paulo, realizaram nesta segunda-feira, 14, uma operação para resgatar uma sucuri adulta que havia se refugiado na eclusa da barragem. A cobra vinha atraindo a atenção dos ocupantes de barcos turísticos que navegam pelo Rio Tietê, mas também corria risco de ser atingida pelas hélices das embarcações.

A sucuri também representaria potencial risco para os turistas. O réptil foi capturado e levado para um local seguro no reservatório da barragem, formado pelo Rio Tietê.

Vídeos feitos neste domingo, 13, por tripulantes de um barco turístico mostram quando a sucuri salta de uma altura de aproximadamente 18 metros na água, durante a operação de eclusagem. A eclusa, que serve para elevar os navios ao nível do reservatório da barragem e, também, descer até o nível do rio, tem um desnível de 26 metros.

Quando o navio entrou na eclusa vindo do reservatório, a cobra estava apenas com a cabeça e parte do corpo para fora da água junto à escada de ferro. Assim que as águas baixaram para ficar no nível do Rio Tietê à jusante, a sucuri ficou totalmente exposta à curiosidade dos turistas. Foi quando a cobra se desprendeu da escada e saltou, caindo na água, muito próxima da borda da embarcação.

Outras imagens mostram quando a cobra quase é esmagada ao se esconder na engrenagem de uma boia de atracação da eclusa. Algumas pessoas que estavam no navio chegaram a dizer que a sucuri estava ferida.

Carlos Nascimento, que opera o navio turístico Homero, em Barra Bonita, diz que o operador da eclusa foi alertado pelo comandante sobre os riscos. “Uma coisa é avistar e admirar uma anaconda em ambiente protegido – para a cobra e para as pessoas. Outra é mantê-la presa entre quatro paredes, assustá-la e causar reações inesperadas, como aconteceu”, disse.

Como mostrou o Estadão, a sucuri adulta já havia sido avistada no interior da eclusa na quarta e quinta-feira da semana passada. Alunos de duas escolas da região que excursionavam pelo rio fotografaram e filmaram a sucuri. Nas duas excursões os professores aproveitaram para dar aulas de biologia ao vivo no local, apresentando detalhes sobre a cobra.

A espécie do animal foi confirmada pelo veterinário Rodrigo Teixeira, do Zoológico Municipal de Sorocaba. Ele alertou para a necessidade de reconduzir a sucuri para seu habitat o mais rápido possível.

A concessionária Auren Energia informou em nota que a operação de retirada da cobra estava sendo realizada com apoio da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. A sucuri foi solta na margem do reservatório, em uma área de mata preservada, com características do habitat da espécie.

As sucuris ou anacondas são as maiores serpentes brasileiras e estão entre as maiores do mundo. Elas fazem parte de um grupo de cobras semi aquáticas e são boas nadadoras. Embora sejam encontradas em toda a América do Sul, especialmente em terrenos úmidos e alagadiços, no Estado de São Paulo os avistamentos não são comuns.

Podendo chegar a 6 metros de comprimento, a sucuri se alimenta de peixes, anfíbios, aves, outros répteis e mamíferos. Essa cobra não tem veneno e mata suas presas por constrição, enrolando nelas até que o fluxo sanguíneo seja interrompido e cause a morte.