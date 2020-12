Sucuri de cerca de 7 metros é flagrada digerindo presa às margens de rio no MS

Uma sucuri de aproximadamente 7 metros de comprimento foi flagrada diferindo uma presa nesta quinta-feira (17), no rio Sucuriu, em Paraíso das Águas, região norte de Mato Grosso do Sul. As informações são do G1.

Segundo o jornalista Fernando Britto, que testemunhou a cena, a suspeita é de que a cobra teria engolido uma capivara. Ele disse que estava fazendo um passeio de barco com mais dois amigos no rio quando um deles avistou a cobra.

“Pensamos que estava morta, mas quando chegamos perto dela, notamos que ela estava quieta por causa do processo de digestão”, conta o jornalista.

De acordo com o jornalista, o grupo ficou a 6 metros do animal justamente para ele não ser incomodado.

