‘Sucumbiu ao vício’, diz Dado Dolabella sobre tabagismo de Wanessa Camargo no ‘BBB24’

Dado Dolabella usou as redes sociais para lamentar o hábito de fumar adquirido por sua namorada, Wanessa Camargo, no “BBB24“. No Instagram, o ator revelou que a cantora já havia substituído os cigarros por vape fora da casa, mas que retomou o tabagismo no confinamento.

“Fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape. Acredito que assim como as carnes (o segundo maior vício do homem depois do sexo), o mal não tem que ser substituído, mas sim eliminado. E ela estava nessa luta de parar também com o vape”, revelou.

E completou, acrescentando que a pressão sob a namorada piorou no reality: “Sinceramente, não sei o que é pior, cigarro eletrônico ou convencional, pois o vape, como não empapuça, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade muito maior de nicotina, substância que gera o vício, tornando a dependência química muito maior e a luta mais difícil.”

Por fim, Dolabella celebrou: “Eu, graças a Deus, consegui me libertar de TODOS os vícios. Fumados ou ingeridos. Nem álcool eu bebo mais. E assim como eu consegui, acredito muito na evolução das pessoas! Portanto, menos julgamentos e mais compaixão!”

Ele é vegano desde 2016 e, em 2022, ajudou a cantora a se converter ao veganismo também.

