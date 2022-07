Suco de laranja: País exporta 1,074 milhão de t na safra 21/22 (+5,33% em 1 ano)

São Paulo, 19 – A exportação total de suco de laranja brasileiro registrou volume de 1.073.918 toneladas nos 12 meses da safra 2021/2022, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pela CitrusBR. O número representa um aumento de 5,33% em relação à safra 2020/2021, quando foram embarcadas 1.019.554 toneladas. Em faturamento, as vendas fecharam com US$ 1,622 bilhão, crescimento de 6,95% ante a receita de US$ 1,516 bilhão na safra anterior.

Entre os mercados, a Europa continua sendo o principal destino das exportações brasileiras de suco de laranja (FCOJ Equivalente a 66º Brix), com uma participação de 63,61%, seguida de EUA, com 20,75%, China com 8,3%, Japão com 3,50% e outros mercados correspondem a 3,84%. “Essa foi uma das safras mais difíceis dos últimos anos, com uma oferta pequena de fruta aliada a problemas decorrentes de seca e geadas”, explicou em comunicado o diretor executivo da CitrusBR, Ibiapaba Netto.

Para a Europa, os embarques de suco de laranja fecharam a safra 2021/2022 com um volume total de 614.190 toneladas, redução de 5,64% no comparativo com a safra anterior, que teve volume de 650.882 toneladas. O faturamento somou US$ 1,038 bilhão, 5,87% acima dos US$ 981 milhões na safra passada.

Já em relação aos Estados Unidos, as exportações brasileiras registraram alta de 1,21% nos 12 meses do ano-safra, com volume de 200.558 toneladas ante as 198.151 toneladas no período anterior. Em receitas, as vendas foram de US$ 362,5 milhões, crescimento de 21,98% em comparação com os US$ 297,2 milhões da safra 2020/2021.

A China importou na safra 2021/2022, o total de 77.477 toneladas de suco de laranja do Brasil, 33,56% a mais do que o registrado na safra 2020/2021, com embarques de 58.011 toneladas. Em faturamento, as exportações cresceram 24,35% com US$ 91 milhões ante os US$ 73,2 milhões faturados na safra anterior.

Os embarques de suco de laranja para o Japão registraram queda de 12,17% na safra 2021/2022, fechando com volume de 33.830 toneladas. Na safra anterior, os embarques somaram 35.518. O faturamento cresceu 3,19%, com US$ 56,2 milhões ante os US$ 54,5 milhões da safra anterior.