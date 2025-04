Sucessor deve respeitar compromissos de Francisco, diz Lula

VATICANO, 26 ABR (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar que o próximo papa da Igreja Católica dê continuidade aos mesmos compromissos de Francisco com o “combate à desigualdade”.

Em declaração à imprensa após o funeral de Jorge Bergoglio, o petista expressou um “apreço muito grande” pelo finado pontífice como “homem e religioso” e o definiu como o “líder religioso mais importante” do século 21 até o momento.

“Foi uma dívida que pagamos a um homem que prestou serviços à humanidade”, disse Lula em Roma, pouco antes de embarcar de volta ao Brasil com sua comitiva.

“Quisera Deus que o próximo papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, os mesmos compromissos religiosos dele e os mesmos compromissos com o combate à desigualdade do papa Francisco”, acrescentou o presidente da República.

Os dois mantinham uma relação próxima, com troca de correspondências, inclusive nos tempos de prisão do petista, e sintonia a respeito de temas sociais.

Lula ainda foi questionado a respeito da breve reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizada na Basílica de São Pedro antes do funeral.

“Eu não sei o que eles conversaram, o importante é que se converse para ver se encontra uma saída para essa guerra, porque essa guerra está ficando sem explicação. Ninguém quer falar em paz”, declarou.

Segundo o mandatário, o Brasil “continua teimando” para “fazer com que os dois se sentem à mesa e encontrem uma solução, não só para Ucrânia e Rússia, mas também para a violência que Israel comete contra a Faixa de Gaza”. O petista também salientou que “não viu” Trump durante o funeral de Francisco.

(ANSA).