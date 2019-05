Sucessor de May será nomeado até 20 de julho

O sucessor da primeira-ministra britânica, Theresa May, será nomeado antes do início do recesso de verão no Parlamento, previsto para 20 de julho, anunciou nesta sexta-feira o Partido Conservador, após o anúncio da renúncia de sua líder.

Os candidatos finalistas serão determinados no fim de junho, para que os membros do partido possam “reunir-se com eles, questioná-los e emitir seus votos a tempo para que o resultado seja anunciado antes do recesso parlamentar”, anunciou o partido em um comunicado.