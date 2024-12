Sucesso nos anos 1990, Ingra Lyberato lançará livro sobre arte, ancestralidade e espiritualidade

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 16:00 Para compartilhar:

A atriz Ingra Lyberato, reconhecida por seus trabalhos marcantes na TV, como ‘Pantanal’, ‘A História de Ana Raio e Zé Trovão’, ‘Quatro por Quatro’, entre outras, tem se dedicado também a compartilhar seus estudos de autoconhecimento, e das terapias que utiliza desde jovem. A artista lançará em janeiro de 2025 seu terceiro livro, intitulado ‘O Despertar do Amor Sistêmico’.

A obra abordará a arte, constelação familiar e xamanismo, temas que levam à expansão da consciência para uma vida mais leve e criativa de novas histórias.

“‘O Despertar do Amor Sistêmico’ é uma realização surpreendente para mim, pois nunca imaginei que escreveria livros e falaria de autoconhecimento. Morria de medo de me expor e esse é o terceiro livro que publico com bases cada vez mais firmes de estudos e autoconhecimento”, diz Ingra sobre o livro.

“O primeiro foi tão difícil, como um parto de mim mesma, e esse foi um deleite, um compartilhamento de experiências que me fizeram crescer muito e podem beneficiar outras pessoas”, completa a artista, que atualmente tem se dedicado aos estudos por meio de palestras, além da condução de workshops, de Constelação Familiar TSFI pelo Brasil.

Além dos trabalhos citados anteriormente, Ingra ainda trabalhou em outras produções de sucesso da TV Globo e Record TV, como ‘A Indomada’, ‘O Clone’, ‘Louca Paixão’ e ‘Balacobaco’.