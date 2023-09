Sucesso no OnlyFans, Duda Monet revela que vendia picolé na praia: ‘Ganhava R$ 50 por dia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 15:54 Compartilhe

Quem vê a modelo e influencer Duda Monet atualmente, não imagina que ela vendia picolé nas praias de Santa Catarina, onde reside, antes da fama. Empurrando um carrinho de sorvete, ela enfrentava o calor escaldante e algumas cantadas. Na época, faturava R$ 50 por dia. Em alta temporada, o lucro dobrava.

“Minha origem é humilde, trabalho desde novinha. Comecei na praia, ganhava R$ 50 por dia, mas tinha que ralar bastante. Além de tudo, tinha que aguentar os engraçadinhos. Foi uma fase de aprendizado, mas não queria ter aquela vida”, lembra. “Foi então que uma amiga me falou das tais plataformas adultas”, conta.

+Duda Monet fatura alto com fãs de Marina Ruy Barbosa: ‘Acham parecida e fantasiam’

Incentivada por amigas – também criadoras de conteúdo +18 – Duda abriu seu perfil no OnlyFans e Privacy para lucrar com sua sensualidade. No início, postava só fotos de biquíni e lingerie. Depois passou a gravar com amigas e compartilhar vídeos mais picantes com seus affairs. No primeiro mês, a ruiva faturou R$ 15 mil.

“Foi uma virada muito grande, não acreditava que poderia ganhar tudo aquilo. Não me enxergava gostosa e sexy como os homens falavam. Minha autoestima era baixa”, confessa. “Demorou um tempo, mas comecei a acreditar no meu potencial e a me soltar. E a coisa foi crescendo. Comprei carro, apartamento, ajudei minha família e fiz até uma plástica… tudo com o dinheiro dos nudes”, completa.

Faturando alto, ela não pensa em deixar o site, nem voltar a ser vendedora. Hoje, Duda Monet embolsa R$ 50 mil em média por mês, o que garante mais liberdade e independência financeira.

“Hoje eu faturo mil vezes mais por mês do que como sorveteira. E com essa história de me compararem com a Marina Ruy Barbosa, acabei acreditando no meu potencial e investindo nisso de ser modelo. Acabo me inspirando nela, no estilo, nas roupas, nas cores que ela usa. Hoje ela é minha referência. E os caras fantasiam e imaginam. Espero que ela não entre no OnlyFans para competir”, brinca Duda.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias