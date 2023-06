Sucesso na internet, Fefe Schneider deslancha na carreira de atriz com filmes e série a caminho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 9:13 Compartilhe

Aos 21 anos, Fernanda Schneider, mais conhecida como Fefe, tem chamado atenção no Brasil quando o assunto é criação de conteúdos sobre “true crime” e curiosidades para as redes sociais. A carioca já tem mais de 26,3 milhões de seguidores – 16,2 milhões somente no TikTok.

Com uma carreira consolidada no digital, ela se lançou em novos desafios no mercado audiovisual e estrela dois filmes e uma série, que serão lançados em breve. Fefe começou a carreira de modelo aos 9 anos, fazendo campanhas publicitárias e, aos 10, publicou seu primeiro livro, intitulado “Crônicas da Vida”. Foi aos 15 anos que começou o canal “Deixa Falar”, no YouTube, que atualmente tem mais de 2,7 milhões de inscritos.

Os temas são variados, desde “true crime” e teorias da conspiração até cuidados de beleza e viagens. “Sempre amei me comunicar! Quando gravei meus primeiros vídeos cantando, sofri bullying na escola. Foi muito ruim, mas entendi que não poderia me importar com a opinião dos outros se quisesse seguir esse caminho. Foi assim que nasceu o Deixa Falar, em 2015. Passei a postar sobre qualquer tema do meu interesse! Não curto a ideia de escolher só um nicho e acho que a internet me deu a oportunidade de abrir vários leques”, conta Fefe.

A gigante visibilidade nas redes sociais só veio depois de um trabalho consistente de produção de conteúdo. Quando começou o TikTok, Fefe postava um vídeo a cada hora, começando às 10h da manhã e terminando as postagens na rede às 22h. Gravava 20 vídeos diferentes por dia – todos roteirizados e editados por ela.

Em paralelo à atividade nas redes sociais, Fefe também tem crescido no meio artístico. Formada no curso de Artes Cênicas da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) e no curso de preparação de atores de Paloma Riani, ela é fiel, desde a infância, ao seu sonho de se consolidar na carreira de atriz.

“Comecei a fazer teatro aos oito anos. Nessa época, já participava de peças em Niterói. Minha mãe foi muito parceira, porque ela sempre me levava aos testes e ficava me esperando por horas. Comecei a fazer vídeo para a internet porque tinha a esperança de alguém notar meu potencial, queria ser vista”, relembra Fefe.

Ela fez seu primeiro longa-metragem aos 16 anos e é protagonista do filme “Avassaladoras 2”, com previsão de lançamento para este ano. Na obra, dirigida por Mara Mourão, interpretou Bebel ao lado de nomes como Juliana Baroni e Danielle Winits: “Foi um papel muito especial. O filme conta a história da Bebel, que morava nos Estados Unidos e volta para o Brasil quando perde o padrasto. Eu estava passando por uma dor muito parecida na época das gravações, então foi natural. Nunca tinha perdido alguém tão próximo, então acho que passei isso no olhar da personagem.”

Neste ano, Fefe gravou o filme e a série “Mamonas Assassinas”, que vai retratar a trajetória meteórica da banda, vítima de um acidente aéreo fatal, em 1995. Nas obras, Fefe interpreta Adriana, a namorada do vocalista do grupo, Dinho. A data para o lançamento ainda será anunciada.

“Estou muito honrada em participar desse projeto! Toda a preparação, o contato com os familiares dos membros do grupo, as filmagens, a ligação entre o elenco… Tudo foi único! Cada dia de trabalho tinha mais certeza que atuar é uma das coisas que mais amo fazer, é minha grande paixão”, destaca.

Por fim, no que depender de Fefe, as três produções que estão por vir são apenas o começo da sua trajetória no audiovisual. “Para o futuro, quero fazer mais filmes e séries. E novelas também, quem sabe! Quero estar em cena, não importa o formato”, finaliza.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias