Sucesso internacional, Hulvey supera marca de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify

A carreira musical de Hulvey tem sido uma montanha-russa de sucesso e superação. O talentoso artista de hip-hop gospel, nascido e criado nos Estados Unidos, passou por adversidades e obstáculos para se tornar uma das maiores promessas da Reach Records. No Spotify, plataforma de streaming de música, Hulvey tem números impressionantes, com mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais.

Com apenas 24 anos, o cantor já provou seu valor no cenário da música cristã contemporânea, após desistir da faculdade e do trabalho de limpar banheiros e se tornar uma inspiração para milhões de pessoas por meio de suas letras que exaltam o poder da transformação de Deus na vida das pessoas.

Hulvey consolidou seu espaço na indústria musical com parcerias de destaque. Sua colaboração com Forrest Frank do Surfaces no single “No Longer Bound” alcançou posições de destaque nas paradas musicais dos Estados Unidos e do Brasil – chegando até à primeira colocação do “Brazil Viral 50 Chart” e entrando para o “Billboard Hot Christian Songs Chart”.

Hulvey também conquista o público em outras plataformas digitais, com mais de 200 mil seguidores no Instagram e mais de 51 milhões de visualizações em seus videoclipes no YouTube. O cantor estabeleceu parcerias com o time de futebol americano Houston Roughnecks, da XFL, e a plataforma de streaming Twitch, expandindo seu alcance para além da música.

