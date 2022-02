Sucesso de vendas, óleo de Yasmin Brunet trata o cabelo e a pele sem prejudicar o meio ambiente

A modelo Yasmin Brunet também é empresária e lançou na última segunda-feira (7) sua marca Yasmin Beauty, que promete cuidar da beleza sem prejudicar o meio ambiente, a partir de produtos veganos com selo cruelty free.

Óleo de Yasmin é o primeiro produto da linha a ser lançado. Com ativos 100% naturais, a fórmula combina oito óleos nutritivos (abacate, argan, coco, linhaça, macadâmia, oliva, girassol e rícino) e é totalmente livre de silicones, petrolatos e parabenos.

Rico em vitaminas A, B1, B2, B5, B6, C, D e E, minerais como ferro, zinco, potássio, fósforo e magnésio, ômegas 3 e 6, ácidos graxos e ácido láurico, o óleo é ideal para uma reparação completa da fibra capilar. Além de cuidar dos fios e ser indicado para todos os tipos de cabelo, também pode ser usado sobre a pele.

Segundo Yasmin Brunet, a ideia do óleo surgiu ao sentir falta de produtos naturais e sem silicone no mercado. O lançamento é todo produzido com sua curadoria, a partir de sua referência em cuidados pessoais e o amor pela natureza.

O produto promete multibenefícios, como ação antioxidante, condicionante, antiquebra, proporcionando maciez, brilho, reparando os fios de danos térmicos, repondo lipídios e vitaminas a partir da formação de uma película protetora sobre o fio, protegendo-o dos efeitos nocivos do sol e sal. Além de favorecer o crescimento saudável e forte.

Após o lançamento oficial através de uma live realizada pela modelo, o produto foi sucesso de vendas e quase esgotou o estoque em 24 horas. Segundo a assessoria, o site da marca registrou 10 mil acessos, sendo 5 mil simultâneos.

Modo de usar

Multifuncional, o Óleo de Yasmin oferece três formas de uso:

Finalizador: aplicar de 3 a 5 gotas na palma da mão e espalhar no comprimento dos fios e pontas.

Tratamento noturno: aplicar sobre os cabelos secos e massagear suavemente. Deixar agir durante à noite e levar normalmente os cabelos pela manhã.

Proteção do sol e sal: aplicar de 3 a 5 gotas sobre os cabelos antes de se expor ao sol e/ou mar.

