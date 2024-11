Sucesso da COP29 é ‘fundamental’ para COP30, diz Alckmin

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/11/2024 - 15:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 NOV (ANSA) – O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira (12) que o sucesso da COP29, que acontece em Baku, no Azerbaijão, é “fundamental” para que a COP30, marcada para novembro do ano que vem em Belém, no Pará, também seja bem-sucedida.

Alckmin discursou na sessão de chefes de Estado e de governo da cúpula climática da ONU em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não viajou à capital azeri por recomendação médica após ter sofrido uma queda no banheiro há quase um mês.

“O sucesso da COP29 é parte fundamental para o sucesso da COP30, que teremos o orgulho de sediar em Belém, e também para a resposta global à mudança do clima. A omissão de agora custará muito para o depois”, disse o vice-presidente em seu discurso em Baku.

Alckmin também anunciou a nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil, que prevê a redução das emissões de gases do efeito estufa entre 59% e 67% até 2035, comparadas aos níveis de 2005.

“Ambiciosa, certamente, mas também factível. Para isso, precisaremos, juntos, assegurar condições e meios de implementação adequados. Nossa NDC é muito mais que simplesmente uma meta de redução de emissões. Ela reflete a visão de um país que se volta para o futuro e que está determinado a ser protagonista da nova economia global”, destacou.

Segundo Alckmin, o Brasil está “consciente de que só há um futuro se for sustentável”. (ANSA).