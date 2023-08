Sucesso como Dona Armênia em ‘Rainha da Sucata’, Aracy Balabanian deu vida a mesma personagem em outra novela; relembre

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 11:35 Compartilhe

Morreu, na manhã desta segunda-feira (07), a atriz Aracy Balabanian, aos 83 anos. A artista havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro.

A atriz, que fez sua estreia na Globo em 1972, na novela Primeiro Amor, ficou marcada por interpretar alguns personagens que caíram nas graças do público. Um dos principais papéis de Aracy foi viver a icônica Dona Armênia Giovani, na novela Rainha da Sucata (1990). Naquela trama, a artista se tornou um grande sucesso após dar vida à uma mãe popular, fofoqueira e invejosa de um bairro classe média de São Paulo.

O sucesso de Aracy como Dona Armênia foi tanto que, dois anos após Rainha da Sucata deixar de ser exibida, a atriz interpretou novamente a personagem, desta vez na novela ‘Deus nos Acuda’, transmitida pela TV Globo entre os anos de 1992 e 1993.

Em Deus nos Acuda, Aracy, que era mãe de Marcello Novaes, Jandir Ferrari e Gerson Brenner em Rainha da Sucata, volta como como dona da pensão onde moram Maria Escandalosa (Claudia Raia) e seu pai, Tomás Euclides (Jorge Dória).

Na trama, Aracy ainda vê seu filho, Gino, interpretado por Jandir Ferrari, se transformar em Gina. Durante uma viagem à Europa, o rapaz desperta a paixão do malandro Wagner (Paulo César Grande), que fica encantado com a moça – sem saber que, na realidade, trata-se de um homem.

