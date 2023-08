Sucesso avassalador, boneca amaldiçoada e música polêmica: Xuxa teve ou não pacto com o diabo?

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/08/2023 - 14:19 Compartilhe

Xuxa resolveu explicar por que o ‘pacto com diabo’ não entrou em seu documentário. “Fico com pena das pessoas que acreditam nisso, é assinar embaixo que elas são burras. ‘A Xuxa teve um pacto com o diabo’. Pelo amor de Deus! Como posso ter um pacto com o diabo se eu tenho o melhor na minha vida?”, contou a apresentadora em entrevista ao Gshow.

Ela ainda contou que o diretor do documentário, Pedro Bial, não colocaria assuntos como esse na produção: “Acho que ele não botou porque o Pedro tem um intelecto diferente. É uma pessoa muito bem informada. Ele dar asas a essa coisa é meio que dizer assim: ‘Olha a idiotice de vocês, a burrice de vocês me fez parar para pensar por 10 segundos’…”. “Acho que ele não ia perder o tempo dele com isso. Eu é que acabo respondendo as pessoas porque fico com pena delas acreditarem nisso. O filme que fiz, que a boneca é assassina, que eu tenho pacto com o diabo… Isso é uma coisa que nem chego a achar engraçado, chega a ser triste eu ver que uma pessoa pode acreditar nisso”, completou Xuxa. Xuxa teve ou não pacto com o diabo? A história de que Xuxa teria feito um pacto com o diabo é antiga, da década de 80, e já foi negada diversas vezes pela própria loira. Ela foi alvo de uma série de boatos de que teria feito um pacto para conquistar o sucesso, inclusive através de músicas com significados ocultos como “Ilariê”. Além dessa lenda urbana, quando o termo ainda nem existia, haviam outros, como a boneca amaldiçoada e o disco que falava coisas diabólicas ao ser rodado no sentido oposto. À IstoÉ Gente, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, disse que a eterna Rainha dos Baixinhos não tem e nunca teve um pacto com o diabo.

“As pessoas não escolhem ter um pacto com o diabo, ele que escolhe as pessoas. A Xuxa não teve um pacto com o diabo. Se a apresentadora tivesse esse tal pacto, ela não estaria mais na terra. Eu posso comprovar através nas cartas, não vejo esse pacto”, afirma o clarividente.

