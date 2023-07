AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 12:56 Compartilhe

A série dramática da HBO “Sucession” lidera a disputa pelo Emmy com 27 indicações, seguida pelo sucesso da HBO “The Last of Us” que possui 24 chances de ganhar um dos Emmy, considerado o Oscar da televisão americana.

A sátira “The White Lotus” e a comédia da Apple TV+ “Ted Lasso”, com 23 e 21 indicações respectivamente, completam o quadro dos programas mais indicados que foram anunciados nesta quarta-feira (12) em uma cerimônia virtual.

pr/dga/dd/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias