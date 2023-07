‘Sucession’ lidera corrida pelo Emmy com 27 indicações

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 15:02 Compartilhe

A série dramática da HBO “Sucession”, que mostra os conflitos e ambições de uma família poderosa à frente de um império midiático, lidera a disputa pelo Emmy com 27 indicações.

As indicações ao chamado ‘Oscar da televisão americana’, anunciadas nesta quarta-feira(12) em uma cerimônia virtual, são envolvidas pela ameaça de uma greve de atores que poderia paralisar Hollywood quase completamente.

A atriz Yvette Nicole Brown e o chefe da Academia de Televisão, Frank Scherma, revelaram nesta quarta-feira os concorrentes aos cobiçados prêmios. “Succession” ficou na liderança da disputa pelo segundo ano consecutivo.

Esta aclamada produção, que chegou ao fim este ano, concorre à melhor série dramática e ocupou três das seis indicações de melhor ator em série dramática, com Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong.

Será uma cerimônia animadora para a HBO, já que “The Last of Us”, sua adaptação de um game de apocalipse zumbi, segue o ranking com 24 indicações, inclusive um para o protagonista Pedro Pascal na categoria de melhor ator em série dramática.

Pascal, chileno-americano, é o primeiro latino a receber a indicação desde 1999, quando Jimmy Smits competiu pela quinta vez consecutiva na categoria graças ao seu papel em “NYPD Blue”.

Também da HBO, “The White Lotus”, uma comédia que explora o lado sombrio de pessoas ricas em locações paradisíacas, está em terceiro lugar na corrida ao Emmy, com 23 indicações.

A segunda temporada da série, ambientada na Sicília, está presente nas categorias de drama e inclui uma indicação de melhor atriz coadjuvante para Jennifer Coolidge.

“Ted Lasso”, o show da Apple TV+ que acompanha um técnico de futebol americano que tenta a sorte como líder de um time de futebol na Inglaterra, teve destaque com 21 chances de ganhar uma estatueta do Emmy.

“Maravilhosa Sra. Maisel”, do Prime Video, também brilhou com 14 indicações, enquanto “Treta”, da Netflix, e “O Urso”, da FX, empataram com 13, cada uma.

“Wandinha”, sucesso estrondoso da Netflix, foi indicada a 12 categorias. Sua protagonista, Jenna Ortega, competirá pelo troféu de melhor atriz de comédia – um feito que nenhuma latina alcançou desde 2008.

– Na sombra da greve –

A 75ª cerimônia dos Emmy Awards, organizada pela Television Academy, está marcada para 18 de setembro. No entanto, o evento está ameaçado por uma situação dramática em Hollywood.

Enquanto os roteiristas organizam bloqueios há mais de dois meses nos arredores dos estúdios, o Sindicato dos Atores (SAG-AFTRA) pode aderir à greve à meia-noite desta quarta-feira (04h de quinta-feira no horário de Brasília) se não chegar a um acordo contratual com os estúdios.

Roteiristas e atores brigam por melhores salários e outros benefícios.

A situação é tão iminente que Frank Scherma abriu a cerimônia virtual desta quarta e mencionou o assunto. Scherma diz esperar “que as negociações em andamento do sindicato cheguem a uma solução rápida e equitativa”.

“Estamos comprometidos em apoiar uma indústria televisiva que permaneça forte e igualitária, na qual podemos continuar a honrar todo o trabalho incrível que vocês fazem”, pontuou.





Mas o sindicato dos atores disse em comunicado na noite de terça-feira que “não confia que os empresários tenham a intenção de negociar um acordo”.

Uma greve dupla em Hollywood, algo que não é visto desde a década de 1960, poderia levar a cidade das estrelas a uma paralisação quase total – algo que forçaria, entre outras coisas, o adiamento da cerimônia.

