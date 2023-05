Sucden vê congestionamento nos portos limitando escoamento do açúcar brasileiro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 16:55 Compartilhe

NOVA YORK (Reuters) – A trading de soft commodities Sucden disse nesta quinta-feira que vê limitações na quantidade de açúcar que o Brasil poderá movimentar durante os meses de pico da temporada de exportação devido às grandes quantidades de soja e milho também sendo transportadas para mercados estrangeiros.

O diretor da Sucden no Brasil, Jeremy Austin, disse esperar que os portos brasileiros tenham capacidade para embarcar no máximo 2,8 milhões de toneladas de açúcar por mês em 2023, uma quantidade menor do que nos anos anteriores.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)

