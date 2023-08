Subway, de sanduíches, está perto de ser vendida para a Roark Capital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 21:18 Compartilhe

A Roark Capital está chegando perto de fechar um acordo para comprar a Subway por US$ 9,6 bilhões. O negócio poderá ser finalizado nesta semana, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Roark tem disputado com um grupo de outras empresas rivais de private equity, incluindo a TDR and Sycamore, e saiu na frente nos últimos dias. Ainda é possível que o outro grupo ofereça uma oferta maior.

A franquia de lojas de sanduíches Subway é propriedade das duas famílias fundadoras há mais de 50 anos.

