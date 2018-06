Substituto de Parente deve ser decidido ainda hoje, diz Moreira Franco

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmou nesta sexta-feira, 1º de junho, ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o presidente da República, Michel Temer, deve decidir ainda nesta sexta o nome do substituto de Pedro Parente na presidência da Petrobras. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que é preciso anunciar logo o nome do novo comandante para que o mercado financeiro possa absorver o anúncio e a negociação de ações da empresa se normalize a partir desta segunda-feira, 4.

Mais cedo, um outro ministro do governo Temer já tinha antecipado ao Broadcast que o governo anunciaria ainda nesta sexta-feira o nome do substituto de Parente, que entregou carta de demissão mais cedo durante reunião com Temer no Planalto.

Segundo essa fonte, até o momento, quatro nomes são cotados para substituir o executivo. O governo, porém, tenta manter esses nomes sob sigilo, para evitar que pressão política inviabilize as negociações.

Como revelou nesta sexta-feira o Broadcast, um dos cotados para o comando da Petrobras é Pedro Zinner, presidente da Eneva.

De acordo com a Coluna do Estadão, entre os cotados para substituir Parente também estão Solange Guedes, diretora de Exploração e Produção da Petrobras, e Ivan Monteiro, atual diretor financeiro da estatal.