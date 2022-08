Substituído no segundo tempo, Junior Alonso não deverá desfalcar o Atlético-MG

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 12:54 Compartilhe

Em entrevista coletiva após o empate por 2×2 contra o Palmeiras no Mineirão na última quarta-feira, o técnico Cuca revelou que o zagueiro Junior Alonso foi substituído por conta de câimbras no segundo tempo da partida, e não deve preocupar para a sequência do Atlético-MG.

Na entrevista, Cuca foi perguntado sobre possíveis desfalques por lesões do Atlético-MG. Apesar de tranquilizar sobre a situação de Alonso, o técnico confirmou que Guilherme Arana sofreu lesão.

– Alonso foi câimbra. Arana (contra o Inter) foi lesão. – explicou o técnico.

Apesar de ter sofrido com lesões ao longo da temporada, o Atlético-MG tem quase todo o elenco à disposição no atual momento, com exceção de Guilherme Arana, que se recupera de lesão no músculo superior da coxa esquerda.

Apesar disso, Cuca falou sobre os problemas gerados pela intensidade imposta pela equipe dentro de campo, especialmente contra o Palmeiras, e comentou sobre a recuperação dos jogadores para a partida contra o Athletico-PR do próximo domingo, no Mineirão.

– Se fizer uma avaliação médica amanhã, quase todo jogador tem lesão de grau 1. Eles chegam no limite. Tem que ter a recuperação para musculatura voltar ao normal, para ter intensidade. – expressou o treinador.

