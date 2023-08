Substituição da PWC pela KPMG contou com anuência da auditoria, informa Americanas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 11:11 Compartilhe

A Americanas informou em nota que “a substituição da auditoria externa KPMG pela PWC em 2019 contou com a anuência da própria empresa de auditoria, que posteriormente manteve relação contratual com a Companhia”. A empresa responde à afirmação da sócia de auditoria da KPMG de que o contrato com a varejista havia sido rescindido após a auditoria comunicar falhar na governança da companhia.

Quanto aos indícios apresentados pelo presidente da companhia à CPI em 13 de junho de 2023, acerca da alteração, pela KPMG, da Carta de Controles Internos, a Americanas reafirma que tal alteração foi realizada para reclassificar a VPC de ‘recomendações que merecem atenção da Administração’, para ‘Outras Recomendações’, fazendo com que tal item deixasse de ser considerado como deficiência significativa, acrescenta a empresa sobre assuntos levantados na audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados que investiga a fraude na empresa.

A companhia diz ainda que “reitera que o relatório apresentado à CPI é preliminar e foi entregue às autoridades competentes, que realizam suas próprias investigações”.

