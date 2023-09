Subsidiária MServiços, da Marisa, contrata Ô Insurance para ofertar seguros auto a mulheres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 11:06 Compartilhe

A Marisa informou que sua subsidiária MServiços contratou a Ô Insurance para implantar uma plataforma tecnológica que viabilizará a oferta de produtos e serviços no balcão Marisa na qual as clientes poderão contratar seguros auto “especialmente desenhados para a mulher”. O plano de negócio prevê a geração de R$ 140 milhões em prêmios acumulados nos próximos cinco anos, gerando aproximadamente R$ 20 milhões em comissão para a Marisa, segundo comunicado ao mercado.

Com essa nova oferta de seguros auto a mulheres, as clientes Marisa terão opções de busca entre seguradoras como Porto Seguro, HDI e Suhai em um hub disponível via aplicativo e em breve em totens das lojas.

“Ao agregar produtos e serviços ao seu hub, na esteira do anúncio da parceria com a Credsystem, a Marisa mostra a eficácia de sua estratégia de utilizar o poder de sua marca para a geração adicional de receita, seja nas lojas físicas ou no online, via site ou aplicativo”, diz a companhia.

Antes deste novo acordo, a varejista já distribuía produtos de seguro em parceria com a Assurant e a Sulamérica (planos odontológicos).

