Subsidiária do Nubank na Colômbia recebe aval para operar como financeira

O Nu Colômbia, subsidiária do Nubank no país, anunciou nesta quarta-feira, 3, que a Superintendência Financeira da Colômbia aprovou oficialmente a sua solicitação para operar como empresa financeira, um marco significativo para a operação colombiana do Nu, que também abre espaço para a expansão de seu portfólio de produtos para poupança, com o lançamento iminente da Cuenta Nu, um movimento crucial para sua visão de longo prazo no país.

Segundo o Nubank, tornar-se uma financeira é um passo fundamental no plano de crescimento do Nu Colômbia, enquanto a empresa busca se tornar líder em serviços financeiros digitais no país. Atualmente, a empresa possui clientes em 100% dos departamentos colombianos e, até setembro de 2023, já havia alcançado 800.000 clientes apenas com seu produto de cartão de crédito.

“Obter essa licença é o resultado de meses de trabalho em equipe e representa um passo fundamental na nossa jornada na Colômbia, ao fornecer o quadro regulatório adequado para o lançamento da Cuenta Nu e a expansão contínua de nosso portfólio de produtos”, diz Marcela Torres, líder de operações do Nu Colômbia.

Segundo ela, a Cuenta Nu ajudará os colombianos a alcançarem seus objetivos de economia e planos financeiros, e nos permitirá ampliar nosso impacto para milhões de pessoas, sendo capazes de dizer ‘sim’ a todos.

O Nu tem demonstrado seu compromisso com a Colômbia, não apenas através da recente licença de operação, mas também por meio de investimentos significativos. A empresa celebrou em 2023 o segundo aniversário do lançamento de seu cartão de crédito anunciando uma capitalização de aproximadamente US$ 150 milhões para os próximos dois anos, que, somado aos investimentos feitos desde 2021, totaliza cerca de US$ 450 milhões.

Além disso, em setembro, o IFC aumentou o empréstimo A/B que havia concedido à empresa: do compromisso inicial de US$ 150 milhões para um valor total de US$ 265,1 milhões.

México e Brasil

Em nível global, o Nu continua crescendo. No México, a base de clientes aumentou para 4,3 milhões, impulsionada pelo lançamento e expansão da Cuenta Nu, enquanto no Brasil o portfólio de produtos continua a se consolidar, incluindo cartões de crédito, conta corrente e empréstimos pessoais, que alcançaram aproximadamente 39 milhões, 65 milhões e 7 milhões de clientes ativos, respectivamente.

