Subsidiária de fibra ótica da TIM amplia presença no Brasil

MILÃO, 28 MAI (ANSA) – A Sparkle, empresa de cabos de fibra ótica do grupo italiano TIM, ampliou sua presença no Brasil com a inauguração de um novo ponto de presença (PoP) em Salvador (BA), que se junta aos outros 10 distribuídos por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE).

O PoP de Salvador está totalmente integrado à rede IP global Tier-1 da Sparkle, que cobre a América Central e do Sul com pontos de presença em nove países e territórios: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Panamá, Peru, Porto Rico e Venezuela.

Nos próximos meses, a Sparkle abrirá um PoP em Porto Alegre (RS) para “expandir ainda mais a capilaridade de sua rede no Brasil”, de acordo com uma nota oficial.

O PoP de Salvador também deve melhorar a performance da rede da TIM Brasil, reforçando sua posição no setor de telefonia. (ANSA)