Subsidiária da Ultrapar adquire 16,88% de participação na Hidrovias do Brasil por R$ 510,9 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 7:15 Para compartilhar:

Uma subsidiária da Ultrapar assinou instrumento de compra e venda de ações com o Pátria HBSA Co-Investimento para adquirir 128.369.488 ações da Hidrovias do Brasil, que representam 16,88% do seu capital social, por R$ 3,98 por ação. O montante, assim, equivale a R$ 510,910 milhões.

Em fato relevante, a Ultrapar informa que atualmente detém ações representativas de 4,99% do capital social da Hidrovias que, somadas às ações transação, totalizarão uma participação de 21,87% do capital social. A companhia diz ainda que é parte em operação de derivativos de liquidação financeira referenciados em ações da Hidrovias equivalente a 4,99% do seu capital social.

O fechamento da transação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da não aplicação da obrigatoriedade de realização de oferta pública por aumento de participação relevante (poison pill) pela Hidrovias.

“A aquisição de participação na Hidrovias está alinhada à estratégia da Ultrapar de expandir sua presença em setores expostos ao agronegócio brasileiro, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, investindo em empresas em que pode contribuir com conhecimento estratégico, operacional, administrativo e financeiro”, segundo a companhia.

A Ultrapar pretende ser acionista de referência estratégico e de longo prazo da Hidrovias, apoiando seu crescimento, sua governança e seu modelo de gestão.

A companhia diz ainda que a Hidrovias construiu uma operação logística com escala para oferecer soluções integradas de transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e integração de serviços de transporte. O fato relevante menciona também que a Hidrovias atua em setor de alto crescimento, considerando o déficit de infraestrutura logística e a expansão crescente do agronegócio, com operações complementares e sinérgicas ao portfólio da Ultrapar.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias