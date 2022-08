Subsidiária da Hypera inaugura fábrica em Goiás, com investimentos de R$ 400 mi

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 12:38 Compartilhe

A Brainfarma, subsidiária industrial do Grupo Hypera Pharma em Goiás, inaugurou uma fábrica em Anápolis, no Estado de Goiás, para produção de medicamentos injetáveis, incluindo ampolas e seringas, além de produtos oftalmológicos, como colírios. Com 13 mil m² de área construída, a unidade recebeu investimentos de R$ 400 milhões.

No segmento de colírios, serão produzidos 10 milhões de unidades por ano, e uma única máquina tem potencial de envasamento de 20 mil frascos por hora. O volume de produção anual de medicamentos injetáveis será de 28 milhões de unidades.

Com a construção foi iniciada em junho de 2020, a fábrica produzirá WFI (water for injection) por termocompressor.

Já para reduzir o uso energético, foram implantados 38 sistemas de climatização com monitoramento de consumo de energia elétrica durante o processo produtivo.

Desde 2020, a Brainfarma vem investindo em aumento de capacidade para fazer frente não só ao crescimento do mercado farmacêutico brasileiro, e as novas instalações, que incluem três novas linhas de produção, já contam com área disponível para a ampliação com outras duas linhas.