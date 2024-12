Subsecretário de eventos do Rio confirma show de Lady Gaga em maio

A cantora Lady Gaga será a próxima atração internacional a se apresentar gratuitamente na capital fluminense, segundo o subsecretário de Eventos e Relações Institucionais na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Castro.

Castro confirmou a informação durante participação no Fórum Realiza RJ na sexta-feira, 20. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o subsecretário afirma: “Tem muita novidade boa por aí. O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões no Carnaval […] Depois disso vem Lady Gaga, vem Rio Open, vem muitos eventos também ligados à COP 30”.

Rumores de que a cantora nova-iorquina se apresentaria no Rio circulam na internet desde novembro. À época, apesar de não ter citado Lady Gaga diretamente, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse em entrevista ao “O Globo” que estaria “bem encaminhado” o show de uma “grande estrela da música” na cidade.

Assim como Madonna em 2024, shows gratuitos na praia de Copacabana devem acontecer como parte do projeto “Celebration May” da Prefeitura do Rio de Janeiro. A ideia seria levar à cidade uma grande atração internacional todo primeiro sábado do mês de maio.