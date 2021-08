Subsecretário da Economia da Itália renuncia após comentário sobre Mussolini

ROMA (Reuters) – Um subsecretário da Economia da Itália renunciou depois de causar furor ao dizer que um parque de sua cidade-natal deveria ser rebatizado com o nome do irmão do ditador fascista Benito Mussolini.

Claudio Durigon, membro do partido de direita Liga, disse no início deste mês que sua sigla está comprometida a restaurar o nome original do parque de Latina, uma cidade de cerca de 120 mil habitantes do centro da Itália: Arnaldo Mussolini.

O parque foi rebatizado em 2017 para homenagear Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dois magistrados antimáfia destacados que foram assassinados pela máfia siciliana em 1992. Latina foi fundada em 1932, durante o governo fascista, e é associada a Mussolini.

“Esta é nossa história, que alguém quis cancelar mudando o nome daquele parque. Ele precisa voltar a ser o parque Mussolini”, disse Durigon a apoiadores em uma manifestação falando ao lado do líder da Liga, Matteo Salvini.

Seus comentários provocaram uma reação política negativa. Partidos de centro-esquerda do governo de união, que inclui a Liga, disseram que apresentariam uma moção de desconfiança ao Parlamento a menos que o subsecretário renunciasse.

Sem ver sinais de que a polêmica arrefeceria, Durigon renunciou na noite de quinta-feira, reconhecendo que cometeu um erro e pedindo desculpas às famílias de vítimas da máfia.

“Não sou, e nunca fui, um fascista”, disse ele em um comunicado.

(Por Angelo Amante)

