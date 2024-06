Subsea7 fecha contrato de mais de US$ 1,25 bi com Petrobras para Búzios 9

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 13:16 Para compartilhar:

A Subsea7, líder global na entrega de projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, fechou com a Petrobras um novo contrato, de mais de US$ 1,25 bilhão, para o desenvolvimento do campo de Búzios 9, localizado a aproximadamente 180 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, a 2 mil metros de profundidade, no pré-sal da bacia de Santos.

“O acordo para Búzios 9 fortalece o nosso portfólio de projetos no Brasil e ratifica a nossa posição junto à Petrobras. Estamos ansiosos para trabalharmos mais uma vez juntos na entrega de mais um projeto”, disse em nota o vice-presidente da Subsea7 Região Brasil, Yann Cottart.

O escopo do acordo inclui engenharia, aquisição, fabricação, instalação e pré-comissionamento de 102 km de risers rígidos e linhas de fluxo para o sistema de produção de ondas de aço.

“O gerenciamento do projeto e os trabalhos de engenharia serão iniciados imediatamente nas unidades da empresa no Rio de Janeiro e em Paris. A fabricação dos dutos ocorrerá na base da Subsea7 em Ubu, no Espírito Santo. A execução das operações offshore estão programadas para 2026 e 2027”, informou a Subsea7 em nota.