Subsea 7 conquista contrato de US$750 mi com a Petrobras para campo de Búzios

SÃO PAULO (Reuters) – A norueguesa Subsea 7 anunciou nesta quinta-feira que venceu uma licitação da Petrobras para desenvolvimento de um módulo no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, num contrato avaliado em aproximadamente 750 milhões de dólares.

A empresa será responsável pelo sistema de coleta submarina do projeto. O escopo do contrato inclui projeto de engenharia, fornecimento de bens, fabricação, instalação e pré-comissionamento de aproximadamente 126 quilômetros de linhas submarinas de dutos rígidos.





O acordo prevê ainda 98 quilômetros de linhas flexíveis e 88 quilômetros de umbilicais e infraestrutura associadas, além de ancoragem de linhas à plataforma flutuante (FPSO).

Em comunicado, a Subsea 7 disse que o gerenciamento do projeto e atividades de engenharia começarão imediatamente em seus escritórios no Rio de Janeiro e em Paris.

Já a fabricação dos dutos ocorrerá na unidade da Subsea 7 em Ubu, no Espírito Santo, e as operações offshore estão previstas para 2024 e 2025, usando um dos barcos de sua frota no Brasil, acrescentou.

(Por Letícia Fucuchima; edição de Roberto Samora)