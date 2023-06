Submarino turístico do Titanic desaparece no Atlântico

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 14:14 Compartilhe

Um submarino que leva pessoas para ver os restos do Titanic desapareceu no Atlântico Norte durante esta segunda-feira (19). A Guarda Costeira dos Estados Unidos iniciou uma operação de resgate, segundo divulgado pelo The New York Times.

O modelo, operado pela OceanGate Expeditions, transporta até cinco pessoas, no entanto não há uma informação oficial de quantas estavam nesta viagem.

Em nota, a empresa afirma que estava explorando todas as opções para trazer a tripulação de volta e com segurança. “Todo o nosso foco está nos membros da tripulação do submersível e suas famílias”. Titanic Vale lembrar que o Titanic afundou em 15 de abril de 1912, após bater em um iceberg, matando mais de 1.500 pessoas. Tratava-se de uma viagem da Inglaterra para Nova York. Os destroços foram encontrados apenas em 1985.

