Submarino Titan: ex-conselheiro da OceanGate afirma que tripulantes souberam de problema antes da implosão

O ex-conselheiro da Ocean Gate Rob MacCallum afirmou que os tripulantes do submarino Titan, que afundou no Oceano Atlântico enquanto realizava uma expedição aos destroços do Titanic, souberam que havia algum problema momentos antes da implosão.

Resumo:

O submarino Titan desapareceu no 18 de junho durante uma expedição para observar os destroços do Titanic;

Houve uma implosão e os cinco tripulantes morreram;

Caso foi confirmado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, que encontrou os detritos de submersível.

Em entrevista ao The New York Times, Rob informou que é consultor de expedição e chegou a colaborar com a OceanGate nas áreas de marketing e logística. Ele ainda ressaltou ter recebido relatórios iniciais sobre o acidente com o submarino.

“O relatório que recebi imediatamente após o evento — muito antes da identificação do problema — foi que o submarino estava afundando a cerca 3.500 metros”, acrescentou. Para MacCallum, o submersível “perdeu peso” e isso fez com que o mergulho fosse abortado e tentou voltar à superfície antes da implosão que matou as cinco pessoas a bordo.

Outro ex-funcionário alertou sobre problemas

David Lochridge, que foi diretor de operações marítimas da OceanGate, teria alertado a empresa sobre problemas de segurança no submarino.

Ele teria alertado que o submarino não era capaz de descer a tais profundidades extremas. Por conta disso, ele acabou sendo demitido.

Após a demissão, a OceanGate ainda processou David por ter divulgado informações confidenciais. Ele recorreu e afirmou que a rescisão de contrato foi injustiça, pois havia alertado sobre a falta de segurança do submersível.

O processo entre David e a OceanGate não avançou e, meses depois, as duas partes chegaram a um acordo.

Implosão

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou no dia 22 de junho que houve “uma implosão catastrófica” do submarino após destroços terem sido encontrados na área de buscas.

O piloto e ex-militar francês Paul-Henry Nargeolet embarcou no pequeno submarino com Stockton Rush, presidente da OceanGate, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood.

Os mergulhos exclusivos da empresa custam US$ 250 mil (cerca de R$ 1,192 milhão) por pessoa. A expedição possui a duração de oito dias e o pacote ainda permite incluir a opção de um mergulho de oito horas até os destroços do Titanic.

O submersível iniciou a descida na manhã do dia 18 de junho e perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois.

