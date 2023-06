Submarino que fazia visita turística ao Titanic desaparece

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 14:01 Compartilhe

LONDRES, 19 JUN (ANSA) – Um submarino usado para levar um grupo de turistas para visitar os destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico nesta segunda-feira (19), informou a rede britânica BBC.

Segundo as informações preliminares, um representante da Guarda Costeira de Boston, nos Estados Unidos, confirmou a realização de uma operação de busca em andamento.

Até o momento, não há detalhes sobre o número de turistas que estavam a bordo durante o passeio, que visita os destroços do navio a cerca de 3.800 metros de profundidade e a aproximadamente 650 quilômetros da costa atlântica canadense.

Ainda segundo a BBC, a empresa OceanGate, que opera o submarino desaparecido, disse que “está explorando e mobilizando todas as opções” para trazer a tripulação de volta com segurança.

Além disso, explicou que recebeu “extensa assistência” de “várias agências governamentais e empresas de águas profundas” em seus esforços para restabelecer o contato com o submarino.

Ao todo, a empresa cobra US$ 250 mil por uma vaga em suas expedições de oito dias para ver os destroços, sendo que o veículo pode acomodar cinco pessoas, incluindo um piloto e um “especialista”.

O submersível faz parte de uma frota de veículos subaquáticos utilizados por empresas privadas para levar pequenos grupos de turistas às profundezas do oceano para visitar o fundo do mar onde estão os restos do famoso transatlântico.

O Titanic foi lançado há mais de um século com fama de navio “inafundável”, mas afundou em 1912 após bater em um iceberg, em sua viagem inaugural de Southampton a Nova York. Dos 2,2 mil passageiros e tripulantes a bordo, mais de 1,5 mil morreram. A tragédia, inclusive, foi abordada em livros e filmes. (ANSA).

