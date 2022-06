Sub-20: Vasco vence o Santos e segue líder do Grupo B do Brasileirão Caio Dantas e Juan marcam para o Cruz-Maltino, em jogo disputado no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu

O Vasco manteve a boa fase e venceu mais um jogo na categoria sub-20. Dessa vez a vítima foi o Santos, que perdeu por 2 a 0, no Nivaldo Pereira, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Caio Dantas e Juan, um em cada tempo da partida.





Com a vitória, o Vasco se isolou na liderança do Grupo B, com 6 pontos. Na primeira rodada, o Cruz-Maltino bateu o Atlético-GO, enquanto o Peixe tinha derrotado a Chapecoense.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico carioca com o Fluminense, no dia 27. No dia 26, o Santos encara o Bragantino, como mandante. O Campeonato Brasileiro Sub-20 conta com 20 times divididos em dois grupos. As equipes se enfrentam em turno único e os quatro primeiros colocados se classificam para a próxima fase.

E MAIS: