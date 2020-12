Sub-20: Palmeiras é eliminado pelo Bahia nas semifinais da Copa do Brasil Equipe de Wesley Carvalho fez mais uma partida apagada e saiu derrotada por 3 a 1

Na tarde desta quinta-feira (17), a equipe Sub-20 do Palmeiras sofreu um duro revés diante do Bahia, em casa, e foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Com a derrota por 3 a 1 no Allianz Parque, o placar agregado ficou em 5 a 2 para o tricolor, dando a vaga na final aos baianos.

Após a derrota por 2 a 1 no confronto de ida, a equipe alviverde precisava da vitória para conseguir a classificação. Apesar dos reforços de Lucas Esteves e Renan, que desceram da equipe profissional para a partida, o Verdão não conseguiu impor o seu jogo e foi presa fácil para o adversário.

Sem conseguir criar, o Palmeiras se expôs e ainda na primeira etapa sofreu dois gols, ambos em contra-ataques. No primeiro, Thiago aproveitou a estranha saída do arqueiro Leandro e finalizou. Já o segundo saiu após Ramon Rocha errar o recuo e Marcelo Ryan aparecer livre para arrematar.

Na segunda etapa, nem mesmo as quatro mudanças realizadas por Wesley Carvalho conseguiram mudar o panorama da partida. Com os mesmos problemas do primeiro tempo, o Bahia aproveitou e marcou o terceiro gol através do contragolpe já nos acréscimos, com o camisa 11 Daniel. No último lance, Marcelinho, de falta, descontou para o Palmeiras.

O Verdão volta a campo neste domingo (20), diante do Botafogo, em confronto válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Em 9º lugar, apenas uma vitória classifica a equipe para as quartas de finais. Já na segunda-feira (21), o Palmeiras disputa a semifinal do Campeonato Paulista contra o Audax, em Osasco.

