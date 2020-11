Sub-20: Palmeiras bate Ceará e segue na cola dos líderes Crias da Academia atuaram no Allianz Parque e, com a vitória, encostaram no pelotão de líderes do Brasileirão da categoria

O Sub-20 do Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 1 na noite deste domingo (01), no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols foram marcados por Caio Cunha, duas vezes, e por Vitinho.

Aos quatro minutos, Marcelinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Caio Cunha, de primeira, mandar para as redes do Ceará.

O Alviverde chegou ao segundo gol aos 40 minutos, com Vitinho, que emendou grande chute de fora da área, sem chances para o goleiro.

No segundo tempo, aos 13′, Caio Cunha chutou forte e contou com a falha de Mateus Eduardo para fazer o terceiro do Alviverde e seu segundo na partida.

O adversário chegou a diminuir o marcador em desatenção da defesa alviverde, mas não impediu mais uma vitória do Verdão, em casa.

Com a vitória, o Verdão chegou à terceira colocação do Brasileirão, com 18 pontos. O time de Wesley Carvalho volta a campo pelo torneio nesta quarta-feira (04), às 15h, contra o Flamengo, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro-RJ, pela décima rodada.

