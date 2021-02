Sub-20: Palmeiras acerta empréstimo de Danrley, volante ex-Ponte Preta Com 19 anos e algumas passagens pelo profissional da Macaca, o jovem chega para reforçar o meio-campo das categorias de base do Verdão

Visando a temporada 2021 das categorias de base, a equipe Sub-20 do Palmeiras acertou o empréstimo do volante Danrley, de 19 anos, que estava na Ponte Preta.

O empréstimo ao Verdão terá duração de um ano, com opção de compra de 50% dos direitos do atleta após o encerramento do vínculo. O contrato do jovem com a equipe campineira é válido até 2023.

Com passagem pelo profissional, o meia atuou em 19 oportunidades pela equipe principal da Macaca, sendo em cinco delas na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com propostas de outras equipes, além de interesse do mercado internacional, o atleta de 19 anos optou por assinar com o Verdão, por reconhecer que o clube tem um projeto de base consolidado, sendo destaque como formador de atletas e com chances para que os jovens atuem pelo elenco profissional.

– Estou muito feliz por ter a oportunidade de defender um gigante como o Palmeiras. É um clube acolhedor, que tem o melhor trabalho de base do país, e que abriu as portas para mim. Espero fazer boas atuações pelo Sub-20 e, se tudo der certo, subir para ajudar o elenco profissional – afirmou o jovem à equipe de comunicação do clube.

Danrley é o quarto reforço do Palmeiras para a temporada. Antes, a equipe já havia acertado com o lateral-direito Claudinei, o volante João Vitor Fubá e o meia armador Choco.

A equipe alviverde inicia sua trajetória na temporada 2021 em março, quando estreia na Copa do Brasil Sub-20.

