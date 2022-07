Sub-20 do São Paulo vence o Fortaleza e dispara na tabela do Campeonato Brasileiro A equipe de Alex de Souza conseguiu a vitória por 1 a 0 fora de casa

O São Paulo Sub-20 venceu o Fortaleza na manhã deste sábado (16) por 1 a 0 e disparou na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe de Alex de Souza, que antes ocupava a oitava colocação, saltou para a quarta com o resultado.

Em Maracanaú, o Tricolor paulista fez um primeiro tempo disputado e conseguiu o gol nos minutos finais da primeira etapa. Aos 44 minutos, Pajé ficou com a bola no erro de saída do Fortaleza e tocou para a esquerda. João Gabriel recebeu na área, ajeitou e finalizou.

O São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 no próximo sábado (23), contra o Palmeiras. O jogo será às 13h45, no estádio José Liberatti, em Osasco, em busca de avançar mais ainda na tabela.

Porém, antes disso tem um outro desafio. A equipe encontra o Araçatuba Football Club, também em Osasco. A partida será na quarta-feira (20), às 15h.

