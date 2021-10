Sub-20 do São Paulo alcança melhor campanha no Brasileiro desde 2017 Equipe comandada por Alex se classificou às semifinais da competição, fase que não atingia há quatro anos. Tricolor passou pelo Athletico-PR na última segunda-feira

O sub-20 do São Paulo se classificou às semifinais do Campeonato Brasileiro depois de derrotar o Athletico-PR por 3 a 2, em Cotia. Essa é a melhor campanha da categoria na competição desde 2017, quando também se classificou para essa fase.

Naquela temporada, os garotos de Cotia perderam para o Coritiba. Em 2018, o Tricolor parou na primeira fase da competição, Naquela ocasião, o campeonato quatro grupos com cinco times, com dois se classificando. No Grupo C, o Tricolor ficou apenas na quarta colocação, com quatro pontos e foi eliminado.

Já no ano de 2019, a campanha do São Paulo foi até as quartas de final, quando o clube perdeu para o rival Corinthians e deu adeus à competição, após empatar a ida em 1 a 1 e perder a volta por 2 a 1.

Ano passado, o São Paulo também caiu nas quartas de final, sendo eliminado justamente pelo Athletico-PR. A ida terminou empatada em 1 a 1, mas o Tricolor perdeu o jogo de volta por 1 a 0 e foi desclassificado.

Agora, sob o comando de Alex, o São Paulo despachou o Athletico-PR após empatar a ida em 1 a 1 e vencer a volta, em Cotia, por 3 a 2. A equipe espera o vencedor de Flamengo e Vasco para saber quem enfrenta na semifinal.

ÚLTIMOS BRASILEIROS DO SÃO PAULO SUB-20

2021 – Classificado às semifinais

2020 – Quartas de final – perdeu para o Athletico-PR

2019 – Quartas de final – perdeu para o Corinthians

2018 – Fase de Grupos – quarto colocado, 4 pontos

2017 – Semifinal – perdeu para o Coritiba

