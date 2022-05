Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras goleiam pelo Paulista da categoria Ambas as equipes já estão classificadas para a próxima fase das categorias

Os times Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras golearam o Atlético Guaratinguetá neste sábado (28), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos (SP), pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de base. Já classificadas, as categorias mantiveram os 100% de aproveitamento na competição.





No primeiro confronto do dia, grande vitória do Sub-15, que venceu o adversário de virada por 9 a 2. O destaque do jogo foi o atacante Murilo Dourado, autor de cinco gols para o Verdão – os outros tentos foram anotados por Erick Belé, Italo, Luis Saboia e Matheus Lacort.

O elenco treinado por Léo Mendes segue na liderança do Grupo 10, com 18 pontos somados, 34 gols marcados (melhor ataque geral) e três sofridos.

Quem também deu show em Guarulhos foi o Sub-17, que, com sobras, fez 8 a 1 no rival. Estêvão (três vezes), Luighi, Uberaba, Kauan Vitor, Marcio Vitor e um gol contra deram a vitória ao time treinado por Rafael Paiva, que lidera o Grupo 10 com 18 pontos, 28 gols marcados e dois sofridos.

O Alviverde volta a campo pelo Paulista de base no próximo sábado (04), contra o Taubaté, no Joaquim de Morais Filho, em Taubaté-SP, pela 9ª rodada da primeira fase da competição. Os duelos acontecem às 09h (Sub-15) e às 11h (Sub-17), respectivamente.

Regulamento

Na primeira fase, o Alviverde está no Grupo 10, ao lado de Atlético Guaratinguetá, Taubaté, São José EC e União Mogi. Em 2022, a competição será iniciada com 68 clubes divididos em 12 grupos, sendo cinco deles com cinco participantes e os sete restantes com seis clubes em cada.

Após jogos em turno e returno, os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados no geral avançam de fase. A grande final está prevista para acontecer no dia 02 de novembro.

Confira abaixo os jogos do Palmeiras na primeira fase dos Paulistas Sub-15 e Sub-17:

Sub-15

16/04: Palmeiras 8 x 0 São José EC – Academia de Futebol 2

Gols: Estêvão (4), Murilo (2), Erick e Matheus Lacort

23/04: Atlético Guaratinguetá 0 x 6 Palmeiras – Dario Leite

Gols: Estêvão (2), Matheus Lacort (2), Felipe Goto e Talison

30/04: Palmeiras 2 x 0 Taubaté – Academia de Futebol 2

Gols: Matheus Lacort e Daniel Eller

07/05: União Mogi 1 x 2 Palmeiras – Francisco Nogueira

Gols: Erick Belé (2)

21/05: São José 0 x 7 Palmeiras – Martins Pereira

Gols: Matheus Lacort (3), Juan Francisco (2), Erick Belé e Lucas Henrique

28/05: Palmeiras 9 x 2 Atlético Guaratinguetá – Academia de Futebol 2

Gols: Murilo Dourado (5), Matheus Lacort, Italo, Luis Saboia e Erick Belé

04/06 – 09h: Taubaté x Palmeiras – Joaquim de Morais Filho

11/06 – 09h: Palmeiras x União Mogi – Academia de Futebol 2

Sub-17

16/04: Palmeiras 4 x 0 São José EC – Academia de Futebol 2

Gols: Luighi (2), Mateus Patolino e Riquelme Fillipi

23/04: Atlético Guaratinguetá 0 x 3 Palmeiras – Dario Leite

Gols: Vitor Reis, Thalys e Arthur

30/04: Palmeiras 4 x 0 Taubaté – Academia de Futebol 2

Gols: Cauê (2), Rafael Coutinho e Estêvão

07/05: União Mogi 2 x 5 Palmeiras – Francisco Nogueira

Gols: Lucas Aguiar, Eduardo, Figueiredo, Fellipe Jack e Luighi

21/05: São José 0 x 4 Palmeiras – Martins Pereira

Gols: Luighi (3) e Mateus Patolino

28/05: Palmeiras 8 x 1 Atlético Guaratinguetá – Academia de Futebol 2

Gols: Uberaba, Luighi, Estêvão (3), Kauan Vítor, Marcio Vitor e contra

04/06 – 11h: Taubaté x Palmeiras – Joaquim de Morais Filho

11/06 – 11h: Palmeiras x União Mogi – Academia de Futebol 2

