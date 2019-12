Suástica é pichada em túmulo de líder antifascista na Itália

ROMA, 27 DEZ (ANSA) – Uma suástica, símbolo do nazismo, foi desenhada no túmulo de Tina Costa, integrante dos grupos de partigiani – como são chamados os heróis da resistência antifascista na Itália – e provocou polêmica em Roma. “Com grande indignação, denunciamos que em Roma a placa comemorativa de nossa companheira partidária e comunista Tina Costa, que faleceu em março passado, foi manchada com uma suástica”, revelou a nota de Maurizio Acerbo, secretário nacional do Partido da Refundação Comunista. Segundo o comunicado, “a placa foi fixada apenas há 20 dias pela prefeitura que dedicou o jardim em frente à sede na Piazza Cinecitta à memória de Tina”.

Para encobrir o desenho, uma faixa foi colocada no local com a frase usada por Tina: “Estarei na praça até o último suspiro, porque sei que estou do lado certo e que minhas ideias são compartilhadas por muitos”.

“O gesto vergonhoso e ultrajante contra uma protagonista de nossa República foi firmemente condenado pelas instituições locais e pelo mundo da política. Tina, ninguém pode esquecer sua incrível tenacidade e quatro idiotas não vão confundir sua memória”, afirmou Nicola Zingaretti, secretário do Partido Democrático (PD).

A prefeita de Roma, Virginia Raggi, também condenou o ato e o classificou de “vandalismo”, uma “vergonha” que será apagada. As autoridades estão investigando o caso. Tina Costa morreu no dia 20 de março deste ano, aos 93 anos. Ela era militante da Associação Nacional dos Partisans Italianos (Anpi) e da Fundação Comunista. (ANSA)