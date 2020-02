Suástica é pichada em memorial de soldados antifascistas

BOLONHA, 19 FEV (ANSA) – Uma suástica, símbolo do nazismo, foi desenhada com tinta preta em um monumento construído em Ravenna, no norte da Itália, que homenageia alguns soldados antifascistas do país mortos na Segunda Guerra Mundial.

O local é onde está os restos mortais de diversos soldados que pertenceram ao grupo de combate da Brigada de Cremona, que tinha como objetivo durante o conflito de libertar a Itália do nazifascismo.

Em entrevista ao jornal ‘Il Resto del Carlino’, o prefeito de Ravenna, Michele De Pascale, afirmou que o gesto foi de “gravidade absoluta e de violência indizível”.

“Infelizmente outro episódio insuportável, entre os muitos que ocorreram nos últimos dias na Itália, de vandalismo que elogia o fascismo, o nazismo e o antissemitismo. Quero dizer com veemência, Ravenna não tolerará tais ações vis e reagiremos com a decisão necessária”, afirmou o prefeito.

O monumento do memorial já foi limpado por trabalhadores de uma empresa de limpeza especializada.(ANSA)