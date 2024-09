Suas unhas agora podem atuar como um QR code com um esmalte com microchip

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 23:35 Para compartilhar:

Quem precisa de um smartphone quando você pode ter unhas inteligentes? As manicures NFC são a última tendência em unhas, que trazem a manicure para o mundo da tecnologia.

NFC, sigla em inglês para “comunicação de campo próximo”, é um chip de tecnologia ultrapequeno que reproduz os sinais do seu telefone e pode desencadear uma variedade de respostas.

Uma manicure coloca o chip NFC — que é um adesivo completamente plano, igual a qualquer outro adesivo de unha — na base e, se removido com cuidado, pode ser reutilizado.

“Eles são finos como papel e do tamanho de um comprimido”, disse a artista de unhas Lori-Ellen Howe à Byrdie. “Eles são leves, indolores e não esquentam nem nada.”

O chip permite que sua unha aja de forma semelhante a um QR code, mas Howe afirma que é “ainda mais simples do que isso”.

“Há dois tipos de chips de unha NFC que tenho usado. Um é como um microchip que você pode criptografar com dados: um site, uma música do Spotify. Eu tenho um que vincula meu Instagram, então se alguém elogia minhas unhas, eu posso tocar no telefone dela e ele abrirá”, Howe disse a Byrdie .

O segundo tipo, Howe compartilhou, é uma luz piscante que começa a brilhar sempre que seu telefone é desbloqueado.

Parte do aumento da popularidade pode ser devido ao aspecto social . Simplesmente tocar sua unha no telefone de alguém pode abrir uma página do Instagram ou TikTok.

Howe acredita que isso é apenas o começo da tecnologia de manicure NFC.

“Os chips vão ficar menores e haverá cada vez mais”, ela disse, acrescentando que o máximo de um link provavelmente se expandirá, e as pessoas poderão até mesmo fazer shows de luzes com as unhas.

E você nem precisa ser engenheiro para juntar tudo isso. Os decalques NFC estão disponíveis on-line , e Howe recomenda aplicar primeiro a camada de base, depois o adesivo e, por último, finalizar com cor.

“Se você estiver usando um adesivo iluminado, deixe uma pequena área onde a luz possa brilhar. Ele é um pouco amarelado, então eu gosto de cobri-lo com esmalte opaco”, ela aconselhou.