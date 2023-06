Suárez tem lesão ‘grave’ no joelho direito, diz presidente do Grêmio

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/06/2023 - 20:43 Compartilhe

O atacante Luis Suárez, do Grêmio, tem uma lesão “grave” no joelho direito, disse nesta quarta-feira (21) o presidente do clube gaúcho, Alberto Guerra, gerando preocupações sobre uma possível aposentadoria antecipada do uruguaio.

“O negócio é grave. Porque é muita injeção, muito medicamento… aí ele vai chegando no limite. Agora, quando que é o limite, aí a gente não sabe…”, disse o dirigente em um evento na Arena do Grêmio.

Vários meios de comunicação noticiaram na terça-feira uma suposta intenção de Suárez, de 36 anos, de encerrar a carreira mais cedo devido a fortes dores no joelho direito que pioraram com o tempo.

‘El Pistolero’ teria compartilhado seus planos com a diretoria do clube, com quem tem contrato até dezembro de 2024. Os dirigentes devem se reunir com o uruguaio nos próximos dias para definir a situação, segundo as publicações.

O tricolor gaúcho não se pronunciou por enquanto sobre as versões que colocam em suspense o futuro de seu principal astro, que chegou a Porto Alegre em janeiro após uma decepcionante Copa do Mundo do Catar-2022 e causou furor na cidade.

Os problemas no joelho são recorrentes na carreira do maior artilheiro da história da ‘Celeste’ (68 gols em 137 jogos) e artilheiro do Grêmio nesta temporada com 14 gols em 26 jogos.

Ele passou por pelo menos duas cirurgias nesse joelho, a última em janeiro de 2020, quando era jogador do Barcelona, devido a um problema nos meniscos.

O Grêmio o poupou em alguns jogos que foram disputados em campo de grama sintética para evitar sobrecargas, segundo a mídia local, e em alguns treinos em Porto Alegre foi visto com desconforto no joelho direito.

O presidente Alberto Guerra afirmou que o jogador está até considerando “colocar uma prótese”, mas não deu mais detalhes sobre o assunto.

Suárez, considerado um dos melhores centroavantes dos últimos tempos e profissional desde 2005, tampouco se pronunciou.

O Grêmio, comandado pelo técnico Renato Portaluppi, recebe o América-MG nesta quinta-feira, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que o uruguaio seja titular.

