Suárez se torna o 3º maior artilheiro do Barça: “feliz por entrar para história” Confira a entrevista de Luis Suárez após a vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Espanyol, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol de 2019/20. Com o gol marcado, o uruguaio se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Barça, com 195 gols, atrás apenas de Messi (629) e César Rodriguez (232).