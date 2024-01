Suárez reencontra Messi e faz primeiro treino pelo Inter de Miami:’Vamos sonhar grande’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/01/2024 - 19:35 Para compartilhar:

Após um período de sucesso, títulos e muitas vitórias pelo Barcelona, Suárez e Messi voltaram a treinar juntos novamente. Neste sábado, os dois dividiram o treinamento da pré-temporada do Inter Miami e o ex-centroavante do Grêmio comentou sobre sua expectativa: “Vamos sonhar grande”.

O Inter Miami abriu as atividades e a presença do reforço foi uma das atrações do trabalho realizado pela equipe americana. Feliz por esse novo ciclo, Suárez assinou contrato por uma temporada.

“Estou chegando para ajudar um time que tem jogadores conhecidos e que todo mundo conhece. Agora tenho que me adaptar ao grupo e tentar cumprir o objetivo do clube que é ganhar a Major League Soccer. Isso é o que se espera de mim”, disse Suárez.

Além do argentino, Suárez se junta a outros velhos conhecidos como Sergio Busquets e Jordi Alba. No período em que formou o ataque com o Messi, as voltas olímpicas se tornaram frequentes. Em seis temporadas, eles ganharam quatro Campeonatos Espanhóis e uma Liga dos Campeões, entre as conquistas mais importantes.

Aos 37 anos, mas com problemas nos joelhos, o uruguaio espera repetir o mesmo desempenho que mostrou no Grêmio, quando foi o destaque do time gaúcho no Campeonato Brasileiro do ano passado.

“O melhor conselho para dar aos jogadores é sonhar que queremos vencer. Depende de nós. Podemos falar sobre isso, mas temos que demonstrá-lo em campo com trabalho, comprometimento e sacrifício”.

Em sua primeira atividade, o técnico Gerardo “Tata” Martino aprovou a participação de seu reforço. “O Luis (Suárez) trabalhou muito e completou bem o treino. “Hoje ele trabalhou muito bem e parece em boa forma. Estamos felizes com isso.”

