Suárez prevê volta ao Barcelona e mira 3º lugar na artilharia histórica do clube

Prestes a reunir totais condições de entrar em campo, após sofrer uma artroscopia no joelho direito em 12 de janeiro, o uruguaio Luis Suárez tem um objetivo quando o Barcelona voltar a campo pelo Campeonato Espanhol para a disputa das 11 rodadas finais da temporada 2019/2020 do Campeonato Espanhol: se tornar o terceiro maior artilheiro do time catalão.

“Vamos nos concentrar em vencer os jogos para conquistar a Liga, que é o que todos queremos. Se houver a possibilidade de superar um jogador histórico como o Kubala, é sempre bem-vindo deixar uma boa marca em um clube tão grande quanto o Barça”, afirmou o atacante, que soma 191 gols, enquanto o lendário húngaro soma 194, marcados entre 1950 a 1961.

Quanto à recuperação do joelho, Suárez mostra otimismo. “Sinto-me muito bem, adaptando-me ao treinamento com meus colegas de equipe. Voltar após uma lesão sempre custa, porque você tem um pouco de medo, mas eu estou gostando de poder me exercitar”, disse o jogador.

O atleta também comentou sobre os efeitos da pandemia. “Com o passar do tempo, tudo é normalizado, apesar da morte de tantas pessoas. Jogar sem público será peculiar.”