Suárez marca primeiro gol na volta ao Nacional em partida do Campeonato Uruguaio

Não demorou muito para Luis Suárez ir às redes com a camisa do Nacional, do Uruguai, em seu retorno ao clube que o revelou para o mundo. Nesta sexta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Uruguiao, contra o Rentistas, o atacante saiu do banco no segundo tempo para desencantar em sua segunda partida pela equipe.

Logo no início da segunda etapa, o técnico Pablo Repetto tirou o astro do banco de reservas. Com 13 minutos em campo, Suárez anotou o terceiro gol da equipe na partida, que venceu o duelo por 3 a 0. A estreia do atacante aconteceu na última semana em duelo com o Atlético-GO. Na ocasião, a equipe brasileira venceu por 1 a 0 e largou na frente rumo às semifinais da Copa Sul-Americana. Suárez entrou aos 28 minutos do segundo tempo, mas pouco produziu.

No fim da partida, Luis Suárez teve a chance de aumentar sua conta de tentos marcados no jogo com uma cobrança de pênalti. O camisa nove, contudo, bateu cruzado no canto esquerdo, mas viu Lucas Machado, goleiro do Rentistas, defender a cobrança. Na sequência, em bola rebatida dentro da área, Suárez teve outra oportunidade de marcar seu segundo gol pelo Nacional, mas finalizou por cima da trave.

O próximo compromisso de Suárez e do Nacional será o jogo de volta contra o Atlético-GO, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em Goiânia. Em desvantagem no placar, a equipe uruguaia precisará vencer por dois gols de diferença se quiser avançar na competição.