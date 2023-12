Suárez marca em despedida, Grêmio vence o Vasco e volta ao G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2023 - 20:55 Para compartilhar:

No último jogo em casa do Grêmio na temporada, o atacante uruguaio Luis Suárez pôde se despedir da melhor forma. Foi dele o gol da vitória diante do Vasco, por 1 a 0, na noite deste domingo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais de 50 mil torcedores marcaram presença para se despedir do astro, que deve acertar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, time que tem Lionel Messi. Suárez completou 53 jogos em sua passagem pelo Grêmio, com 27 gols e 17 assistências. Ao fim da partida, seus filhos entraram em campo, que assistiram junto com ele um vídeo de homenagem feito pelo Grêmio com gols do uruguaio.

O Grêmio, que já vinha de vitória em casa diante do Goiás, por 2 a 1, voltou ao G-4, em quarto lugar com 65 pontos, e depende apenas de si para garantir vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

O Vasco, por outro lado, que se livraria do rebaixamento nesta rodada em caso de vitória, ainda corre risco, apesar de seguir dependendo apenas de suas forças na última rodada. Aparece em 16º lugar, logo acima do Bahia, que abre a zona da degola em 17º, com 41.

Na última rodada, os dois times jogarão na quarta-feira, às 21h30, no Rio de Janeiro (RJ). O Grêmio visita o Fluminense no Maracanã, enquanto o Vasco recebe o Red Bull Bragantino, em São Januário, com todos os ingressos já esgotados.

Apesar da atenção especial com Luis Suárez, o atacante uruguaio encontrou espaços em alguns momentos, como em chute de fora da área, que explodiu na zaga e outra jogada pela direita, em que deu uma caneta em Léo e chutou do lado de fora da rede.

O Vasco também teve suas oportunidades. Em falha defensiva, Fábio recuou errado e a bola ficou com Vegetti, que bateu prensado da meia-lua, sem perigo. Depois, em rápido contra-ataque, Gabriel Pec chegou à linha de fundo e cruzou para Vegetti. Pressionado, ele não conseguiu finalizar bem.

O Grêmio até balançou a rede aos 34 minutos. Luis Suárez cobrou falta na direita e Rodrigo Ely apareceu livre na segunda trave para completar de cabeça. Após revisão, porém, foi marcado impedimento.

Depois da anulação, o técnico Ramón Díaz cobrou duramente o zagueiro Maicon pela falha de marcação. Essa foi apenas uma das discussões do Vasco no primeiro tempo. Vegetti também deu uma bronca na defesa e Gabriel Pec em lance que houve outra falha de marcação e Puma Rodríguez discutiu com Paulinho na saída para o intervalo.

Mesmo com o intervalo, Luis Suárez seguiu tendo espaço no segundo tempo e precisou de 30 segundos para abrir o placar. Nathan Fernandes disparou em velocidade na direita e tocou para Suárez. Na meia-lua, ele chutou de primeira, colocando no cantinho, sem chance para Léo Jardim.

O Vasco teve uma boa chance de empatar quando Marlon Gomes foi acionado na esquerda e cruzou na medida para Vegetti. Ele apareceu atrás do marcador, mas finalizou mal. Quem quase ampliou foi o Grêmio. Em boa jogada na direita, Ferreira invadiu a área e chutou cruzado para excelente defesa de Léo Jardim. No rebote, Suárez finalizou um pouco sem ângulo, mas acertou a trave.

A resposta do Vasco veio com Marlon Gomes, que disparou pela direita, tabelou com Praxedes e finalizou cruzado, para fora. Nos acréscimos, Payet foi acionado na esquerda e tocou para trás. Praxedes chutou rasteiro e Caíque fez grande defesa, evitando o empate. O Vasco se lançou ao ataque nos minutos finais e sofreu alguns contra-ataques, mas o placar não se alterou mais.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 VASCO

GRÊMIO – Caíque; Fábio (Gustavo Martins), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Ronald) e Cristaldo (Nathan); Nathan Fernandes (André), Luis Suárez e Ferreira (Cuiabano). Técnico: Renato Gaúcho.

VASCO – Léo Jardim; Robson (Praxedes), Maicon e Léo; Puma Rodríguez, Zé Gabriel (Jair), Marlon Gomes (Serginho), Paulinho (Payet) e Lucas Piton; Gabriel Pec (Rossi) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GOL – Luis Suárez, aos 30 segundos do segundo tempo.





CARTÕES AMARELOS – Gustavo Martins, Bruno Alves (Grêmio). Marlon Gomes (Vasco).

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA – R$ 3.742.522,00.

PÚBLICO – 48.106 pagantes (50.481 presentes).

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

