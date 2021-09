Suárez marca duas vezes e Atlético de Madri bate o Getafe de virada

MADRI (Reuters) – O uruguaio Luis Suárez marcou dois gols no final da partida e garantiu ao Atlético de Madri uma vitória por 2 x 1 fora de casa contra o Getafe na terça-feira pelo Campeonato Espanhol, depois que a equipe anfitriã ficou com um jogador a menos no segundo tempo.

A vitória leva o Atlético à liderança da competição, com 14 pontos após seis jogos, um ponto à frente do Real Madrid, que tem um jogo a menos, enquanto o Getafe, sem nenhum ponto, é o lanterna.

Os donos da casa saíram na frente no final do primeiro tempo, com uma cabeçada de Stefan Mitrovic após o goleiro do Atlético Jan Oblak, em uma falha rara, soltar a bola após um cruzamento.

Foi a primeira vez que o Getafe marcou contra o Atlético em 1.583 minutos de futebol disputado no Campeonato Espanhol, encerrando a marca histórica do técnico Diego Simeone, que nunca havia levado um gol da equipe da cidade vizinha desde que havia chegado ao clube em dezembro de 2011.

O Getafe jogou parte da fase final do jogo com 10 homens em campo após Carles Alena receber um cartão vermelho direto aos 29 minutos após cravar as travas de sua chuteira na panturrilha do brasileiro Matheus Cunha.

A expulsão encorajou os visitantes e abriu caminho para a virada. Suárez dominou de direita uma bola cruzada por Mário Hermoso antes de chutar para o gol com a canhota aos 33 minutos, e, já nos acréscimos, cabeceou fugindo de seu marcador após cruzamento de Sime Vrsaljko para fazer o gol da vitória. O uruguaio marcou pelo menos uma vez em seus últimos seis jogos por todas as competições.

(Reportagem de Richard Martin)

